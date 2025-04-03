Memur ve Emekliye Ek Zam ve Refah Payı Talebi

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, TÜİK tarafından açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarının ardından memur ve emekli maaşlarında yaşanan kayıplara dikkat çekerek, ek zam ve refah payı talebini yineledi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Mart ayında enflasyon %2,46, yıllık bazda ise %38,10 olarak gerçekleşti. Yılın ilk üç ayında TÜFE %10,06'ya ulaştı. Bu süreçte memur maaşlarındaki erimenin %4'ü aştığını belirten Kahveci, enflasyonun artmaya devam edeceğini ve kamu çalışanlarının ekonomik kayıplarının daha da derinleşeceğini vurguladı.

Enflasyona Endeksli Maaş Artışları Yeterli Değil

Türkiye Kamu-Sen olarak, enflasyona bağlı maaş artışlarının kamu çalışanları ve emekliler için yeterli olmadığını sürekli dile getirdiklerini ifade eden Kahveci, bu artışların sadece ön ödemeli bir enflasyon güncellemesi olduğunu belirtti.

Gerçek Zam İçin Ek Zam ve Refah Payı Şart

Kahveci, kamu çalışanlarının ve emeklilerin ekonomik olarak rahat bir nefes alabilmesi için ek zam ve refah payı verilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu taleplerini bir kez daha yinelediklerini ifade etti.

TBMM'nin Önceliği, Ekonomik Sorunlar Olmalı

TBMM'nin gündeminde hayat pahalılığı ve kamu çalışanları ile emeklilerin ekonomik sorunlarının öncelikli olarak yer alması gerektiğini belirten Kahveci, kamu çalışanlarının zorunlu harcamalar için bile alım gücünü kaybettiğini dile getirdi. Yetkililere çağrıda bulunan Kahveci, bu duruma acilen bir çözüm üretilmesi ve taleplerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.