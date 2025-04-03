Osman Kaya: Toplu Sözleşme Zammı Üçüncü Ayda Eridi

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede, memur maaşlarının enflasyon karşısında hızla eridiğini ve kamu çalışanlarının alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirtti. Bu durum, kamu çalışanları için ekonomik zorlukların her geçen gün arttığını gösteriyor. Memurların alım gücündeki düşüş, barınma, gıda ve diğer temel ihtiyaçlar karşısında ciddi bir tehdit oluşturuyor.

Toplu Sözleşme Zammı Üçüncü Ayda Eriyor

2025 yılı ocak ayında memurlara toplu sözleşme gereği %6 zam yapıldığını hatırlatan Osman Kaya, açıklanan enflasyon verilerinin bu zammı tamamen yok ettiğini vurguladı. Kaya, "Memurlarımıza verilen zam, daha yılın üçüncü ayında enflasyon karşısında erimiş, alım güçleri hızla düşmüştür. Resmi rakamlar bile bu gerçeği gözler önüne seriyor" dedi.

Ocak enflasyonu: %5,03

Şubat enflasyonu: %2,27

Mart enflasyonu: %2,46

Memurun Cebindeki Para Eriyor, Geçim Derdi Büyüyor

Osman Kaya, özellikle temel tüketim maddelerine gelen zamlarla birlikte, memur maaşlarının barınma, gıda, ulaşım ve enerji gibi en temel ihtiyaçları karşılamakta bile yetersiz kaldığını ifade etti. Kaya, "Bugün bir memurun maaşı, yalnızca kira ve temel gıda harcamalarına yetiyor. Kamu çalışanları için geçim şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.Kaya, toplu sözleşme ile belirlenen maaş artışlarının, gerçek enflasyonu yansıtmadığını ve memurun ekonomik gerçeklerden uzak bir maaş düzenlemesine mahkum edildiğini belirtti.

Memurların Haklarını Sonuna Kadar Savunacağız

Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, hükümete ve yetkililere çağrıda bulunarak memur maaşlarına ek zam yapılmasını ve enflasyona karşı daha güçlü bir koruma sağlanmasını talep etti. "Kamu çalışanlarının emeği, alın teri yok sayılamaz! Enflasyonun her ay yükseldiği bir ortamda, memur maaşları gerçek enflasyona göre düzenlenmeli ve çalışanların refahı korunmalıdır. Kamu Birliği Konfederasyonu olarak memurlarımızın haklarını sonuna kadar savunacağız!" ifadelerini kullandı.