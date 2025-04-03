Mehmet Şimşek: Enflasyon Sıkı Koşullarla Sınırlı Kalacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun Mart ayında yüzde 38,1 olduğunu belirtti. Şimşek, "Piyasalarda son dönemde yaşanan dalgalanmanın enflasyona etkisinin, sıkılaşan finansal koşullarla sınırlı kalmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı. Sosyal medya hesabından Mart ayı enflasyon verilerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Son 10 aydır gerileyen yıllık enflasyonun Mart ayında yüzde 38,1 olduğuna dikkat çeken Şimşek, piyasalardaki dalgalanmanın enflasyona etkisinin sınırlı kalmasını beklediklerini vurguladı.

Fiyat İstikrarı ve Politika Araçları

Fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm politika araçlarımızı güçlü bir koordinasyonla kullanmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda piyasa koşullarını yakından takip ederek, gerekli adımları atacağız. Enflasyonun kontrol altında tutulması, ekonomik istikrar için büyük önem taşımaktadır. Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak, fiyat istikrarını sağlama hedefi doğrultusunda kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz.