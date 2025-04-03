ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisiyle deniz platformlarına yönelik, radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 13:16, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 13:17
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.