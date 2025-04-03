MSB: Resmi Açıklamalar Dışında Haberlere İtibar Etmeyin

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili doğru bilgiye ulaşmak için resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Suriye'de yaşanan veya yaşandığı iddia edilen olaylarla ilgili, resmi makamlar dışında yayılan haberlerin güvenilir olmadığını belirten MSB, bu tür maksatlı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Resmi Açıklamaların Önemi

MSB, kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi için resmi açıklamaların takip edilmesinin önemine dikkat çekti. Resmi kaynaklardan gelen bilgiler dışında, başka kaynaklardan edinilen haberlerin doğruluğunun sorgulanması gerektiğini belirtti.

Maksatlı Haberler ve Yanıltıcı Paylaşımlar

Özellikle sosyal medya platformlarında yayılan maksatlı haberlerin, halkı yanıltabileceğine dikkat çeken MSB kaynakları, bu tür içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı. Resmi makamların açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesi gerektiği bir kez daha vurgulandı.