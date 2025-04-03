Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES), 2024 yılında yapılan 1798 denetimde egzoz muayenesi yaptırmayan araç sahiplerine toplam 14 milyon 56 bin 491 TL ceza uygulanmasına olanak tanıdı. Bu sistem, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından, ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılması amacıyla 2018 yılında 81 ilde hayata geçirildi. EGEDES, araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemlerini elektronik ortamda yürütüyor.

EGEDES Nasıl Çalışır?

ASELSAN ile geliştirilen sistem, araçların plakasını tanıyıp sorguluyor ve geçerli bir egzoz emisyon ölçümünün olup olmadığını araç görüntüsü ile birlikte raporluyor. Bu sayede egzoz muayenesi yaptırılmayan araçlar, trafikte akışı aksatmadan anında tespit ediliyor.

2024 Yılı Denetimleri

2024 yılında yapılan 1798 denetimde, muayene yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan cezalar, çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor. Geliştirilen Mobil Plaka Tanıma Sistemi (MPTS) cihazları, 81 il müdürlüğü denetim araçlarına monte ediliyor. Bu cihazlar, yol kenarında sabit veya trafikte seyir halindeyken egzoz emisyon ölçümü olmayan araçları tespit ediyor.

Hangi Araçlar Ne Zaman Ölçüm Yaptırmalı?

Hususi ve resmi otomobiller: İlk 3 yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir ölçüm yaptırmalı.

Ticari araçlar (kamyon, kamyonet, otobüs ve taksiler): 1 yaş sonunda ve devamında yılda bir kez ölçüm yaptırmalı.



