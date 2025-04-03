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Şehit bekçi Uğur Gölçek için tören düzenlendi

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uğur Gölçek için tören düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 14:30, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 14:31
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Şehit bekçi Uğur Gölçek için tören düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde düzenlenen törene, şehit bekçinin ailesinin yanı sıra, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç ile çalışma arkadaşları katıldı.

Emniyet Müdürü Yıldız, törendeki konuşmasında, başta bekçinin yüreği yanan ailesi olmak üzere tüm yakınlarına, emniyet teşkilatına ve aziz Türk milletine başsağlığı diledi.

Ailenin en değerli varlığını bu vatan için şehit verdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:

"Bizler de bir meslektaşımızı, bir kardeşimizi kaybetmenin tarifsiz hüznünü yaşıyoruz. Emniyet teşkilatı olarak milletimizin emrinde, ülkemizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla görev yapmaya devam edeceğiz. Başta çarşı ve mahalle bekçimiz Uğur Gölçek olmak üzere vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

Konuşmaların ardından törene katılanlar şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı önünde saygı duruşunda bulunup dua etti.

Tören mangasınca omuzlarda taşınarak araca konulan şehidin naaşı, cenaze namazı kılınmak üzere Fatih Camii'ne götürüldü.

Bağcılar'da bekçinin şehit edilmesine ilişkin 1 zanlı daha yakalandı

Bağcılar'da, bekçinin silahlı saldırıda şehit edilmesine ilişkin 1 zanlı daha gözaltına alındı.

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda Uğur Gölçek'in şehit edilmesine ilişkin soruşturma devam ediyor.

Çalışma kapsamında olaya karıştığı belirlenen şüpheli M.M.Y'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan zanlı sayısı 5 oldu.

Yakalanan şüphelilerden B.Ç., R.Y., A.Ö. ve K.Ö'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay

2 Nisan'da, Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere açılan ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen şüpheliler B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) Bağcılar'da yakalanmıştı.

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