Erdoğan'dan şehit bekçi Gölçek'in ailesine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isterken uğradığı silahlı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Gölçek'in ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Bağcılar'da kimlik kontrolü sırasında silahla yaralanan bekçi şehit oldu

Bağcılar'da kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere yönelik silahlı saldırıda yaralanan bekçi Uğur Gölçek şehit oldu.

Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta kimlik kontrolü yapmak isteyen bekçilere 4 şüphelinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Uğur Gölçek, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Gölçek, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.