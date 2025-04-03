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Bakan Bolat, mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, enflasyondaki düşüş, işsizliğin son 13 yılın en düşük rakamına gerilemesi, ekonomik büyüme ile mal ve hizmet ihracatındaki artışın devam etmesinin ülke ekonomisindeki olumlu gelişmelerin hızlandığının göstergesi olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 15:41, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 15:41
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Bakan Bolat, mart ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Bolat, mart ayı enflasyon verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Yıllık TÜFE'nin yüzde 38,1 ile son 39 ayın en düşük değerine gerilediğine işaret eden Bolat, aylık enflasyonun yüzde 2,46 ile yatay seyrettiğini belirtti.

Bolat, son 10 ayda yıllık enflasyonun 37,4 puanlık düşüşle yüzde 75,5'ten yüzde 38,1'e gerilediğinin altını çizerek, "Enflasyondaki düşüş, ekonomik büyümenin devam etmesi, işsizlik oranında son 13 yılın en düşük rakamına gerileme, mal ve hizmet ihracatındaki artışın devam etmesi ülke ekonomisindeki olumlu gelişmelerin hızlandığını göstermektedir." ifadesini kullandı.

Adil ve etkin şekilde işleyen ticaret ortamının ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşulu olduğuna dikkati çeken Bolat, bu kapsamda, vatandaşların "fahiş fiyat" sonucunda mağdur olmalarını engellemek için mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini vurguladı.

"Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam etti"

Bolat, hükümetin ve ekonomi yönetiminin uyguladığı politikalar ve aldıkları tedbirlerle dış ticaret ve cari işlemler açıklarını düşürerek makro finansal istikrarı güçlendirdiklerini, böylece enflasyonun düşürülmesine katkı sağladıklarını bildirdi.

Küresel ekonomideki zorlu ve belirsiz ortama rağmen Türkiye ekonomisinin dengeli şekilde büyümeye devam ettiğini ifade eden Bolat, ekonominin geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3 büyüdüğünü, bu kapsamda 18 çeyrektir kesintisiz büyümeyi sürdürdüğünü anımsattı.

Bolat, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 reel büyüme başarısı gösterdiğine, şubatta işsizlik oranının yüzde 8,2 ile yaklaşık 13 yılın en düşük seviyesine gerilediğine işaret ederek, yıllık enflasyonun da mart ayında yaklaşık üç yılın en düşük düzeyine indiğini vurguladı.

Yİ-ÜFE'deki değişimin geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,88 olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bolat, şunları kaydetti:

"Böylece yıllık enflasyon yüzde 23,5 ile son 4 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Çekirdek TÜFE endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE), yıllık enflasyon bir önceki aya göre 2,8 puan gerileyerek yüzde 37,42 olmuştur. Fiyat katılığının yüksek olduğu hizmetler grubunda yıllık enflasyon bir önceki aya göre 3,4 puan gerileyerek yaklaşık son iki yılın en düşük seviyesi olan yüzde 56,34 olmuştur."

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