Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bulunan mobilyacılar sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 15:50, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 17:47
Yangın, Altındağ ilçesi Önder Mahallesi'nde Ankara Mobilyacılar Sitesi'ndeki 2 katlı bir mobilya dükkanında çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler alevlerin bitişikteki binaya sıçramaması için yoğun çaba harcarken, yangına müdahale sürüyor.