TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. Dönem Girişimleri Açıklandı

Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Cevdet Yılmaz'dan Terörsüz Türkiye Vurgusu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın CHP Boykot Çağrısına Yanıtı
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bahçeli: Her Parti 'Türkiye Partisi' Olmak Zorundadır
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Bayramda Trafik Kazalarında 34 Kişi Hayatını Kaybetti
Ana sayfaHaberler Yaşam

TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. Dönem Girişimleri Açıklandı

TEKNOFEST Girişim Programı, 4. dönem girişimlerini duyurdu. Tarımdan otomotive, birçok alanda yenilikçi çözümler sunuluyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 16:16, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 16:16
Yazdır
TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. Dönem Girişimleri Açıklandı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen teknoloji yarışmalarının finalistleri ve Take Off İstanbul'daki girişimlere özel olarak hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. döneminde yer alacak girişimler belli oldu.

TEKNOFEST Girişim Programı Hakkında

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında hayata geçirilen TEKNOFEST Girişim Programı, geride kalan üç dönemde 46 girişime toplam 9,6 milyon TL'lik maddi destek sağladı. Yeni dönemle birlikte girişimcilere, eğitimden mentörlük hizmetine, ofis ve prototipleme atölyelerinden yatırımcı görüşmelerine kadar 11 farklı alanda kapsamlı destek sunuluyor. Programı başarıyla tamamlayan girişimciler ise 800 bin TL'ye kadar hisseye dönüştürülebilir yatırım desteği almaya hak kazanıyor. Milli Teknoloji Hamlesi doğrultusunda genç girişimcilere yol gösteren T3 Girişim Merkezi, Girişim Programı aracılığıyla girişimlerin ulusal sınırları aşarak dünyada söz sahibi olmasına zemin hazırlıyor.

Girişimler, Teknolojiyi Toplumsal Faydaya Dönüştürüyor

TEKNOFEST Girişim Programı'nın 4. döneminde desteklenecek yenilikçi girişimler açıklandı. Tarımdan otomotive, sürdürülebilirlikten mobiliteye kadar farklı alanlarda çözümler sunan bu girişimler, teknolojiyi üretmenin ötesine taşıyarak toplumsal faydaya dönüştürüyor.

  • Agrovech: Tarım ve sanayide sürdürülebilirliği önceliklendirerek, yapay zeka destekli dron, uydu ve nesnelerin interneti teknolojileriyle geniş arazilerin akıllı, verimli ve bütüncül bir şekilde izlenmesini mümkün kılıyor.
  • Newky: Araç anahtarları, elektronik kontrol üniteleri ve bağlantılı araç sistemlerini hedef alan tehditlere karşı proaktif ve gerçek zamanlı koruma sağlayan yeni nesil bir otomotiv siber güvenlik çözümü sunuyor.
  • Vignetim: Avrupa'daki dijital vinyet ve otoyol geçiş sistemlerini tek çatı altında toplayarak, sınır ötesi seyahatleri kolaylaştırıyor.
  • Wastespresso: Kahve posalarını geri dönüştürerek yüksek katma değerli biyo-kompozit malzemelere dönüştüren ve plastik kullanımını azaltırken karbon emisyonlarını da yüzde 30'a varan oranda düşüren ölçeklenebilir bir sürdürülebilirlik çözümü sunuyor.
  • Yanhak: Şirketlerin çalışanlarına sunduğu yan hakları tek bir dijital platformda bir araya getiren yenilikçi bir insan kaynakları çözümü sağlıyor.

Bu girişimler, teknolojiyi toplumsal faydaya dönüştürerek hem yerel hem de küresel ölçekte etkili çözümler sunmayı amaçlıyorlar.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber