Adıyaman'da kamyonla minibüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 16:49, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 16:51
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde hafriyat kamyonu ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İsmail Zeryüç (40) idaresindeki 27 BAS 332 plakalı minibüs, Kahta-Adıyaman kara yolu Habipler köyü yol ayrımı civarında E.K. yönetimindeki 02 LA 057 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.
Kazada araç sürücüleri yaralandı.
Ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan minibüs sürücüsü Zeryüç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.