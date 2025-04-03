TOKİ ucuz konut satışına başladı! 11 bin TL taksitle 200 konut: İşte başvuru tarihi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Çankırı dahil olmak üzere Türkiye'deki pekçok farklı şehirde zaman zaman daire satışa çıkartıyor. Genellikle 120 ay vade ile alıcılarını bulan konutlardan bazıları uygun ödeme seçenekleri sayesinde dar gelirli vatandaşlara da hitap ediyor. Bu nedenle TOKI tarafından satışa çıkartılan daireler Türkiye'deki hemen herkesin ilgisini çekiyor.

Kimi 2 artı 1, kimi de 3 artı 1. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 200'ü aşkın daireyi satışa çıkardı.

ÇANKIRI KURŞUNLU TOKİ SATIŞI

Proje kapsamında Çankırı Kurşunlu 3. ve 4. etaplarda bulunan 195 adet 2+1 ve 16 adet 3+1 daire satışa çıkartılacak.

KURA YÖNTEMİ İLE SAHİPLERİNİ BULACAK

Toplam 211 konut kura yöntemiyle sahiplerini bulacak. TOKI tarafından Çankırı'da satılacak söz konusu daireler için başvuru tarihleri 7 Nisan 2025, 18 Nisan 2025 olarak belirtildi.

BAŞVURULAR BANKAYA OLACAK

Başvurularsa Ziraat Bankası'ndan yapılacak.