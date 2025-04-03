Dışişleri Bakanı Fidan, Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştü

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan ile Rubio'nun, Brüksel'de, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir araya geldiği bildirildi.

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