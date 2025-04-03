İsrail Gazze'de yine bir okulu vurdu, 3 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

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