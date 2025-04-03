İsrail Gazze'de yine bir okulu vurdu, 3 Filistinli öldü
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 20:20, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 20:22
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
İsrail, Gazze kentinde okulları vurmaya devam ediyor.
Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Fehd es-Sabah Okulu'na saldırı düzenledi.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Dar el-Erkam Okulu'nu bombalamış, saldırıda 27 kişinin öldüğü, en az 70 kişinin yaralandığı bildirilmişti.