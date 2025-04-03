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Adil Karaismailoğlu: CHP'nin Ekonomik Darbesi Püskürtüldü

AK Parti Milletvekili Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ekonomik darbe planlarına karşı, milletin iradesinin zafer kazandığını belirterek, "Boykotlara rağmen CHP'nin planladığı darbe milletimiz tarafından püskürtülmüştür" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 20:24, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 20:27
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Adil Karaismailoğlu: CHP'nin Ekonomik Darbesi Püskürtüldü

TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, "Esnafa, emekçiye ve yerli üretime yaptığınız boykotlara rağmen CHP'nin planladığı ekonomik darbe, milletimiz tarafından püskürtülmüştür." ifadesini kullandı.

Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "yargının ortaya koyduğu yolsuzluk iddialarına cevap veremediğini; hırs, nefret ve koltuk telaşından gözlerinin döndüğünü ve yalanlarıyla saldırmaya devam ettiğini" kaydetti.

"Özgür Özel, bizlere yönelik iftiralarla ve ithamlarla yürüttüğün kara propaganda, yalnızca senin siyasi tükenmişliğini ve çaresizliğini gözler önüne seriyor." değerlendirmesinde bulunan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Sizin gibi hukukun üstünlüğü karşısında aciz kalan, milletin iradesini hazmedemeyen, yargı bağımsızlığına dil uzatan, devlet kurumlarını hedef alan, ülke ekonomisini dar boğaza sokmak için çalışan herkes bilsin ki ne sizlerin fitne siyasetiniz ne de sahte mağduriyet edebiyatınız adalete gölge düşürecek. Hadsizleşmenin, terbiyesizleşmenin, kin ve nefretinin sebebi bellidir; esnafa, emekçiye ve yerli üretime yaptığınız boykotlara rağmen CHP'nin planladığı ekonomik darbe, milletimiz tarafından püskürtülmüştür. Milletimiz, boykot kararını CHP'yi de içine katarak boykot etmiştir."

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