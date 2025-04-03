'Boykot' soruşturmasında 11 şüpheli hakkında adli kontrol kararı

Öte yandan aralarında oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli, adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 11 şüpheli, 'yurt dışına çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "boykot" çağrıları olarak bilinen ayrıştırıcı söylemleri yayan kişilere yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 11 şüpheli, savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 'yurt dışı çıkış yasağı' ve 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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