8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
RTÜK'ten kupa maçının reytingine ilişkin açıklama
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
İş Dünyası: Ekonomiye Zarar Vermek Kimseye Fayda Getirmez
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
Bakan Bolat: Boykot Çağrılarına Rağmen Alışveriş Devam Ediyor
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
İstanbul'da Yolsuzluk Soruşturması: İmamoğlu İnşaat'ın Projeleri İncelendi
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Adana-Kozan Yolunda Korkunç Kaza: Bir Aile Yok Oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Silahlı saldırıda yaralanan bekçi şehit oldu
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Boykot çağrısı yapan Aybüke Pusat, TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarıldı
Ana sayfaHaberler Siyasi

Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yarın mesaisine başlayacak. Devlet Bahçeli yarın MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret edecek.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 03 Nisan 2025 22:35, Son Güncelleme : 03 Nisan 2025 22:37
Yazdır
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor

MHP Ankara İl Başkanlığı, yarın saat 13.00'da Alparslan Türkeş'in anıt mezarında anma programı düzenleyecek.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin anma programına katılacağı ve ardından MHP Genel Merkezi'nde mesaisine başlayacağı bildirildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber