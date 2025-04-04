Bakan Bolat: ABD Vergi Kararı Türkiye İçin 'Kötünün İyisi'
Bakan Bolat: ABD Vergi Kararı Türkiye İçin 'Kötünün İyisi'
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları

CHP'nin olağanüstü kurultayında blok liste tartışmaları büyüyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 07:26, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 07:22
Yazdır
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonu yapılacak olağanüstü kurultayda PM listesinin delinmemesi için çarşaf listeye soğuk bakıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler ise blok listenin dayatılması durumunda tepki koyacaklarını dillendiriyor.

CHP Olağanüstü Kurultay Öncesi Parti İçi Hareketlilik

CHP'nin pazar günü Ankara'da yapacağı olağanüstü kurultayına yönelik parti içi muhalefet cephesinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler, bir yandan eski genel başkanın aday olması bir yandan da Parti Meclisine (PM) girebilmek için yoğun kulis faaliyeti yürütüyor. CHP'deki en büyük tartışma ise 60 kişilik PM'nin hangi yöntemle belirleneceği üzerinde yaşanıyor.

Blok Liste Uygulaması Tartışmaları

CHP'de en son PM için, Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde gündeme gelen blok liste uygulamasının hafta sonu yapılacak kurultayda da kullanılacağı ileri sürüldü. CHP lideri Özgür Özel'in listenin delinmemesi için kurultayda PM üyelerini blok liste yöntemi ile seçtirmek istediği belirtilirken, bu durum parti içi muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın milletvekilleri kurultayda çarşaf liste yerine blok liste gelmesi durumunda tepki koyacaklarını dillendiriyor. Blok listenin 'dayatma' anlamına geleceğini belirten mevcut yönetime muhalif milletvekilleri ve delegeler, bu sebeple kurultay salonunda büyük tartışmalar yaşanacağına dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu'nun Adaylık Açıklaması

Öte yandan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda genel başkan adayı olması için parti içi muhalefetin başlattığı imza toplama girişiminin son ana kadar süreceği belirtiliyor. 600'ün üzerinde imzaya ulaşılması durumunda Kılıçdaroğlu'nun aday olabileceği iddia edilirken bununla ilgili birinci ağızdan açıklama geldi.Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Partimizin bu hafta sonu yapacağı olağanüstü kurultayında Genel Başkan adayı olmayacağım. Benim için imza toplayan, ısrar eden ve çalışan bütün kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Aday olmama kararımın nedeni; 'Aday olursan yüzüne tükürürler.' diyen siyasetçilerin tehditleri değildir çünkü çalanların yüzüne tükürülür ve ben çalmadım" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber