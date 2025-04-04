Bakan Bolat: ABD Vergi Kararı Türkiye İçin 'Kötünün İyisi'
Bakan Bolat: ABD Vergi Kararı Türkiye İçin 'Kötünün İyisi'
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Egzoz Muayenesi Yaptırmayanlara 14 Milyon TL Ceza Kesildi
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bakan Bolat: Boykotçular kaybetti, Türkiye ekonomisi kazandı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Bayram Tatilinde 5. Gün: 13 Can Kaybı, 959 Yaralı
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Martta fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu!
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Nisan Ayı Kira Artış Oranı Belli Oldu
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Benzin Fiyatlarına Zam, Otogaza İndirim Bekleniyor
Otomotiv satışlarında mart rekoru
Otomotiv satışlarında mart rekoru
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
CHP'nin boykot çağrılarına ilişkin 10 kişi gözaltına alındı
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Kazaya müdahale eden polise kamyonet çarptı!
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Meteoroloji uyardı: Tüm yurtta sağanak yağış görülecek
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Tarım Bakanlığı'ndan Limon Suyu ve Nar Ekşisi Düzenlemesi
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Diyanet'ten Çatalca Müftüsü Mehmetalioğlu'na soruşturma
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
Yenilenebilir Enerji Yatırımları Hız Kesmeden Devam Ediyor
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
EGM: Gözaltıyla ilgili iddialar asılsız, alçakça iftiralardır
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim

Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu, Türkiye'nin ulaşım ağını genişletirken yerli ve milli YHT dizileriyle araç talebini karşılayacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 07:40, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 07:25
Yazdır
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim

Türkiye'de oluşturulacak Yüksek Hızlı Tren Konsorsiyumu, giderek genişleyen YHT ulusal ağında işletilecek araç talebini yerli ve milli YHT dizileriyle karşılayacak. Bu araçlar, yakın coğrafyalara da ihraç edilebilecek. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile mobilite sektöründe önemli adımlar atılmaktadır. Akıllı şehir içi elektrikli toplu taşıma araçlarının geliştirilmesi ve seri üretiminden, ileri seviye sürüş destek sistemlerine kadar birçok alanda yatırımlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca, otonom araçlarda kullanılacak akıllı kamera sistemlerinin geliştirilmesi ve elektrikli araçlar için şarj ekosistemi yatırımları da bu kapsamda desteklenmektedir.

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı

Program kapsamında toplam büyüklüğü 32 milyar lirayı aşan, 38 yatırım projesi destekleniyor. Yüksek öncelikli teknoloji alanlarında özel nitelikli projelere kapsamlı destek ve teşvikler sağlanıyor. İhtiyaca özel çözümler geliştirilen "HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı" çerçevesinde, mobilite başta olmak üzere yarı iletkenler, yeşil enerji, ileri imalat, sağlıklı yaşam, dijital teknolojiler gibi çeşitli alanlara yatırım yapılmaktadır.

Yatırım Yapılan Alanlar

  • Mobilite
  • Yarı İletkenler
  • Yeşil Enerji
  • İleri İmalat
  • Sağlıklı Yaşam
  • Dijital Teknolojiler
  • Değer Zincirini Tamamlayıcı Yatırımlar
  • Haberleşme ve Uzay

Bu yatırımlar, Türkiye'nin teknoloji alanında daha da güçlenmesine katkı sağlayacak ve ülkenin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracaktır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber