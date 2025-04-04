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Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda

Meteoroloji, Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağış uyarısı yaptı. Özellikle iç kesimlerde hava durumu nasıl olacak?

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 07:55, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 07:59
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Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda

Günlerdir etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava, hafta sonunda da devam edecek. Cumartesi ve pazar günleri neredeyse yağış görmeyen kent kalmayacak. Sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıklarda da düşüş gözlemlenecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı verilere göre, yurt genelinde parçalı bulutlu hava hakim olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bartın, Ordu, Erzurum, Muş, Bitlis ve Şırnak çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Hafta Sonu Hava Durumu ve Rüzgar Uyarısı

Hafta sonunda da yağışlar zaman zaman sağanağa dönüşecek, sıcaklıklar da azalacak. Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette rüzgar eseceği tahmin ediliyor. Yağışlı hava hafta sonunda da sürecek mi? İşte tahminler...

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • Edirne: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • İstanbul: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Kırklareli: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Kocaeli: 17°C, parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi

  • Afyonkarahisar: 12°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Denizli: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • İzmir: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Muğla: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi

  • Adana: 22°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Antalya: 17°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Hatay: 21°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Mersin: 19°C, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Eskişehir: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Konya: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Nevşehir: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
  • Karabük: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.
  • Sinop: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Zonguldak: 14°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Amasya: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Artvin: 20°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Samsun: 12°C, parçalı ve çok bulutlu.
  • Trabzon: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum: 12°C, çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak , yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.
  • Kars: 13°C, çok bulutlu.
  • Malatya: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Van: 12°C, çok bulutlu.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Gaziantep: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
  • Siirt: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak bekleniyor.
  • Şanlıurfa: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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