Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay'ın Karlısu ilçesinde 3,9; Adana'nın Aladağ ilçesinde ise 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 08:36, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 08:37
Hatay'ın Karlısu ilçesinde gece saat 00:23'te deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3.9 olarak bildirilen depremin derinliğinin 7.3 kilometre olduğu kaydedildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 3, 2025
KARLISU-(HATAY) https://t.co/PrJvQPzv2x
04.04.2025, 00:23:46 TSİ
Büyüklük: 3.9
Derinlik: 7.3 km#Kandilli
SABAH SAATLERİNDE DE ADANA SALLANDI
Bu sabah saat 07:50 sıralarında ise Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 1.5 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 4, 2025
DARILIK-ALADAG (ADANA) https://t.co/htOL5wOc3N
04.04.2025, 07:50:18 TSİ
Büyüklük: 3.1
Derinlik: 1.5 km#Kandilli