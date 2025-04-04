Hatay ve Adana'da deprem!

Kandilli'den yapılan açıklamada depremin derinliği 1.5 kilometre olarak kaydedildi.

Bu sabah saat 07:50 sıralarında ise Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi tarafından büyüklüğü 3.9 olarak bildirilen depremin derinliğinin 7.3 kilometre olduğu kaydedildi.

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