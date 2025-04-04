Marmaris'te otel yangını: Çok sayıda ekip sevk edildi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde yangın çıktı. Kazan dairesinde başladığı öğrenilen yangın otel odalarına sıçradı. Yangının söndürülmesi için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 08:53, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 08:54
Marmaris-İçmeler yolu üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin kazan dairesinde sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı.
Otel odalarına sıçrayan yangını fark eden görevlilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibinin yanı sıra ambulans sevk edildi.
Otelin tedbiren boşaltıldığı öğrenildi.