Edirne ve Kırklareli'nde 17 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de Kofçaz ilçesinde yaptıkları denetimlerde 5 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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