Altın Fiyatları Güne Düşüşle Başladı

İstanbul'da altının gram fiyatı güne düşüşle başlayarak 3 bin 790 liradan işlem görüyor. Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel olarak değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,7 azalışla 3 bin 797 liradan tamamladı. Bugün sabah saatlerinde de düşüş eğilimini sürdüren altın, saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybederek 3 bin 790 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 330 liradan, Cumhuriyet altını ise 25 bin 220 liradan satışa sunuluyor. Altının ons fiyatı ise dün 3 bin 167,86 doları görerek rekor kırmasının ardından, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,4 düşüşle 3 bin 101 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Ekonomik Gelişmeleri ve Altın Fiyatları

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle varlık fiyatları karışık bir seyir izliyor. Bugün gözler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrilmiş durumda. ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla yaşadığı sorunlar, ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak dikkat çekiyor.

Fed Başkanı Powell'ın Açıklamaları

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın önemine vurgu yaparak, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını belirtiyor. Altın fiyatlarının, Trump'ın tarife adımlarının piyasa eğilimlerine daha fazla netlik kazandırmasının ardından yaşanan kar satışlarıyla değer kaybettiğini ifade eden analistler, tarifelerin ayrıca gelecekte oluşabilecek durgunluk endişelerini de beslediğini kaydediyor.

Takip Edilecek Veriler

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları ve ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki tarım dışı istihdam verisi takip edilecek. Teknik açıdan, altının ons fiyatında 3 bin dolar 80 seviyesinin destek, 3 bin 120 dolar seviyesinin ise direnç konumunda olduğu belirtiliyor.