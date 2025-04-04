Armut silah sayıldı! Mahkemeden şaşırtan karar

Yargıtay'dan dikkat çekici bir emsal karar çıktı.

27 Temmuz 2021'de Ferhat Arslantaş, Antalya'da ailesinin yanına tatil için giderken, arkadan gelen bir otomobilin korna çalarak tacizde bulunması üzerine "dur" işareti yaptı.

Kırmızı ışıkta aracından inen İsa Ak, Arslantaş'ın kapısını açıp bağırarak elindeki armudu ona fırlattı ve olay karakola taşındı.

YARALAMAYA TEŞEBBÜS İDDİASI

Sabah'ın haberine göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ak'ın "silahla kasten yaralama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Antalya 3. Asliye Ceza Mahkemesi, Ak'ın "silahla basit yaralama" suçundan beraatine hükmederken, Arslantaş kararı istinaf mahkemesine taşıdı.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

DOSYA YARGITAY'A GİTTİ

Arslantaş, bu kez dosyayı Yargıtay'a götürdü.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, armudun saldırı sırasında doğrudan yaralama aracı olarak kullanılmadığını, ancak bir eşyanın fiilen saldırıda kullanılması halinde silah sayılabileceğini belirterek, olayda armudun silah olarak kabul edildiğine hükmetti.