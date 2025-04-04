Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem

Bankalar, 20 bin TL'nin altındaki para çekme işlemlerinde yeni bir uygulamayı devreye aldı. Alınan karara göre, bu tutarın altındaki nakit çekim işlemleri yalnızca ATM'ler üzerinden gerçekleştirilecek. Uygulamanın temel gerekçesi, şube veznelerindeki yoğunluğu azaltmak ve işlemleri dijital kanallara yönlendirmek olarak açıklandı. Bu değişiklik, kullanıcıların bankacılık işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlamak amacıyla tasarlandı.

Yeni Düzenlemenin Hedef Kitlesi

Sözcü'nün haberine göre, yeni düzenlemenin özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve dijital bankacılıkla sınırlı teması olan vatandaşlar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Türkiye'de en düşük emekli maaşının 14.469 TL olduğu göz önüne alındığında, bu düzenleme milyonlarca kişiyi doğrudan ilgilendiriyor. Bu grup içerisindeki bireylerin, ATM kullanımı konusunda daha fazla bilgi sahibi olmaları gerekecek.

ATM Sayısının Artışı ve Dijitalleşme

Türkiye genelinde şu an yaklaşık 50 bin ATM bulunuyor. Bankalar, bu altyapıyı daha etkin kullanmak amacıyla kullanıcıları dijital ve otomatik kanallara yönlendirmeyi hedefliyor. Veznelerdeki işlem yoğunluğunu azaltma amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın, ilerleyen süreçte dijital bankacılık okuryazarlığına da etki etmesi bekleniyor. Bankalar, ATM sayılarını artırarak müşterilere daha iyi hizmet sunmayı planlıyor.