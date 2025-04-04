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Bakan Şimşek: Ekonomide Diyalog İyi Başladı

Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu Toplantısı sonrası Şimşek, ilişkilerin geliştirilmesi için olumlu adımlar atıldığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 11:08, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 11:09
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Bakan Şimşek: Ekonomide Diyalog İyi Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile işbirliğini artırmak ve ilişkileri yeniden canlandırmak istediğini belirterek, ekonomide diyaloğun iyi başladığını söyledi.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı

Şimşek, Brüksel'de düzenlenen Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu Toplantısı'nın ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında 6 yıl aradan sonra ilk toplantının yapıldığına işaret eden Şimşek, "Bu, Türkiye-AB ilişkilerinin geliştirilmesi anlamında çok önemli ve olumlu bir adım." dedi.

Toplantının İçeriği ve Sonuçları

Bakan Şimşek, üst düzey AB yetkilileriyle yapılan diyalog toplantısının olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Oldukça yapıcı bir atmosferde geçti. Çok verimli toplantılar oldu. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın karşı karşıya olduğu küresel meydan okumalar da dahil olmak üzere Avrupa'nın görünümü, Türkiye ekonomisinin görünümü gibi konuları konuştuk. Özellikle Türkiye'nin reform çabalarını, Türkiye'nin dezenflasyon çabalarını anlatma fırsatı bulduk." diye konuştu.AB'nin de yeni dönem politikalarına ilişkin bir perspektif sunduğuna dikkati çeken Şimşek, "Dünyada önemli değişimler yaşanıyor. AB de Türkiye de bu gelişmelerden etkileniyor. Birlikte çalışarak bu gelişmelerin etkilerini nasıl sınırlayabiliriz, AB ve Türkiye'nin menfaatine nasıl işbirliğine gidebiliriz, onları konuştuk. Üçüncü ülkelerde işbirliğini konuştuk. Türkiye-AB ilişkilerinin yeniden canlandırılmasını gündeme getirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomide Diyalog İyi Başladı

Şimşek, özellikle Gümrük Birliğinin güncellenmesi ile vize serbestisi gibi birçok konuyu birinci elden AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis ve AB Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile tartışma ve konuşma imkanı bulduklarını belirtti. Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) gibi Avrupa merkezli uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin de toplantılara katıldığına işaret eden Şimşek, Türkiye'deki yatırımları ve buraya finansman imkanlarını konuştuklarını vurguladı.Bakan Şimşek, iş çevreleri için yüksek düzeyli diyalog toplantısı da yaptıklarını, ardından AB yetkilileriyle birebir görüşmelerde bulunduğunu aktararak, "Atmosfer oldukça yapıcıydı. Ekonomide diyalog iyi başladı diyebilirim. İnşallah bu diyalog diğer diyalogların da önünü açar. Özellikle hem ulaştırmada hem enerjide olsun hem siyasi alanda diyalogların güçlenmesini sağlar veya önünün açılmasını sağlar." şeklinde konuştu.Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu kapsamında dördüncü toplantının tamamlandığını bildiren Şimşek, beşinci toplantının gelecek sene Türkiye'de gerçekleştirilmesi kararı aldıklarını ifade etti.

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