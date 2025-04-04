Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 12:30, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 12:31
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı, mart ayı dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını belirten Yılmaz, "Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.