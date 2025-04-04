Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı, mart ayı dış ticaret verilerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen Türkiye'nin ihracatının arttığını belirten Yılmaz, "Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.