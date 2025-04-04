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Otomotiv, martta en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 3,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu. En fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, Almanya, İtalya ve ABD oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 12:35, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 12:35
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Otomotiv, martta en fazla ihracat yapan sektör oldu

Otomotiv martta 3,5 milyar dolarla en fazla ihracat yapan sektör oldu

- Geçen ay en fazla ihracat yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 2,7 milyar dolarla ikinci, çelik sektörü ise 1,5 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı

İSTANBUL (AA) - Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 517,9 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 729,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 549,6 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 146,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,7 artışla 16,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta, ihracatın yüzde 15,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük yükselişle 3 milyar 142,5 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,4'lük azalışla 497 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla İtalya, 1,1 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

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