14 Yaşındaki Oğlu Tarafından Bıçaklanan Baba Öldü

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde meydana gelen trajik olayda, oğlunun bıçaklı saldırısına uğrayan baba yaşamını yitirdi. İstasyon Mahallesi'nde yaşayan M.Ç. (38) ve eşi N.Ç. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Bu esnada, çiftin 14 yaşındaki oğlu R.E.Ç., babasını sırtından bıçaklayarak yaraladı. Duruma müdahale etmeye çalışan kızları C.Ç. (16) ise bacağından yaralandı.

Olay Yerine Anında Müdahale

Olayın hemen ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla, jandarma ve sağlık ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine sevk edildi. Jandarma ekipleri R.E.Ç.'yi kısa sürede yakaladı. Yaralı baba M.Ç. ve kızı C.Ç., sağlık ekipleri tarafından Dursunbey Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Babanın Hayatını Kaybetmesi

Baba M.Ç., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan R.E.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.Bu üzücü olay, Balıkesir'de derin bir üzüntüye sebep oldu ve aile içi şiddetin ne denli yıkıcı olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.