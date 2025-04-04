Kastamonu Taşköprü'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ile yakalanan iki şüpheliden biri tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik titiz bir çalışma yürüttü. Bu kapsamda, M.Ü ve S.G.'nin bulundukları araçta yapılan aramada, uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 34 bin lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan M.Ü., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyon Detayları

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde şüpheliler tespit edildi.

Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda ele geçirilen 34 bin liranın suçtan elde edildiği değerlendirildi.

Adli Süreç

Zanlılardan M.Ü., mahkeme tarafından tutuklanırken, S.G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu operasyon, jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.