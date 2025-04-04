Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
Emniyet'ten uyarı: Soldan sağa imza atıyorsanız tehlikedesiniz
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
ABD'nin Vergi Kararı Sonrası Petrol Fiyatlarında Sert Düşüş
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bahçeli, genel merkezde çalışmalara başladı
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
Erdoğan'dan 'Boykot ve Terörsüz Türkiye Açıklaması'
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
TOKİ 11.000 TL taksitle ev satışına başladı; İşte şartları
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Yılmaz: İhracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Bayraktar: Türkiye'de 3,5 milyon eve yerli gaz sağlanıyor
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Ramazan Bayramı'nda Trafik Kazaları: 57 Ölü, 6.533 Yaralı
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bankalar 20 Bin TL Altı Para Çekiminde Yeni Dönem
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
Bakan Açıkladı: İhracat Rakamlarında Üç Ayrı Rekor
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
TCMB, 2025 Kredi Eğilimleri Anketi Sonuçlarını Açıkladı
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Tereyağı ürünlerinde yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak
Hatay ve Adana'da deprem!
Hatay ve Adana'da deprem!
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Meteoroloji Uyardı: Sağanak Yağışlar Kapıda
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Enerji faturasında şeffaflık dönemi
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Türkiye'nin YHT Konsorsiyumu ile Ulaşımda Devrim
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
CHP Kurultayında Blok Liste Tartışmaları
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
8,4 milyar lira destek ödemesi için tarih açıklandı
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Devlet Bahçeli mesaisine yarın başlıyor
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Kılıçdaroğlu: Çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Av sırasında kazara kendini vurdu ve hayatını kaybetti
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Bahçeli'den Sert Mesaj: Boykot Operasyonları Türk Milletine Zarar Veriyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Meteoroloji hafta sonu için uyardı: Kar, sağanak, soğuk hava geliyor
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Ankara'da mobilyacılar sitesinde yangın
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Çanakkale Ayvacık'ta Göçmen Faciası: 9 Ölü, 25 Kurtarıldı
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Standart dışı baret ve maskeye 12,8 milyon lira ceza kesildi
Ana sayfaHaberler Yaşam

15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor

Karadeniz'de balıkçılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı kentlerin başında gelen Sinop'ta balıkçılar, 15 Nisan'da sona erecek balık avı sezonunu mutlu kapatıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 13:47, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 13:47
Yazdır
15 Nisan'da sona erecek av sezonu bereketli kapanıyor

1 Eylül 2024'te ağlarını denize bırakarak av sezonunu açan balıkçılar, 15 Nisan'da motorlarını durdurarak "paydos" diyecek.

Sezon bitimine kısa bir süre kala yavaş yavaş teknelerini limanlara çekmeye başlayan balıkçılar, sezonun verimli geçmesinden memnun.

Üç tarafı denizle çevrili, Türkiye'nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop'ta, sezonda bol avlanan palamut, istavrit ve çinekop gibi balıklar hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, güzel geçen bir sezonu sonlandırmaya hazırlandıklarını söyledi.

Hemen hemen tüm balık türlerinin bolca avlandığı bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Tuncer, "Endüstriyel balıkçılık açısından çok güzel bir sezon geçti. Palamut boldu, istavrit boldu, çinekop boldu. Bir tek hamsi biraz azdı ama o da az olduğu için değerli satıldı. Onun da açığı öyle kapatıldı. Kıyı balıkçılığı açısından ise yine bu dip ağlarında mezgit ve istavrit gibi balıklar tutuldu" dedi.

Kıyı balıkçıları için balık çeşidi yasağı başlıyor

15 Nisan tarihi itibarıyla gırgır diye adlandırılan büyük balıkçı tekneleriyle avcılık yapılamayacağını anımsatan Tuncer, 12 metre altı küçük teknelerle ise avcılık faaliyeti yapılmaya devam edileceğini vurguladı.

Küçük teknelerle avcılık yapacak kıyı balıkçıları için de balık çeşidi yasağı başlayacağını belirten Tuncer, "Endüstriyel balıkçılık için 15 Nisan'da zaten sezon kapanıyor. Fakat kıyı balıkçılarımızın sezonu devam ediyor. Ama onlar için de balık çeşidi yasağı başlayacak. 1 Nisan'da palamut, 15 Nisan'da da kalkan yasağı başlayacak. Diğer balıkları kıyı balıkçılarımız tutabilecek" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber