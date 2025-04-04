Ulaştırma Bakanlığı'ndan Yol Güvenliği İçin Yeni Adımlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen sarsma bandı uygulamasının 2016 yılından bu yana 6 bin 126 kilometrelik yol kesiminde gerçekleştirildiğini belirtti. Bu yıl ise 725 kilometrelik kesimde uygulama yapılması planlanıyor. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen trafik güvenliği çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezleri sayesinde, meteorolojik algılayıcılar, değişken mesaj işaretleri ve kamera gibi cihazlarla toplanan veriler sayesinde sürücülerin anlık olarak bilgilendirildiğini ifade etti.

Akıllı Sistemlerle Trafik Güvenliği Artıyor

Bakan Uraloğlu, hava olayları, çevre şartları ve olası kazaların etkilerinin anında tespit edilmesi için meteorolojik bilgi istasyonları ve kameraların kullanıldığını belirtti. "Geçen yıl 810 kavşak trafik uyarmalı sinyalizasyon yönetim şekline dönüştürüldü. Bu yıl ise 120 kavşak daha bu sisteme dahil edilecek" dedi. Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri sayesinde yollardaki güvenliğin maksimum düzeye çıkarılacağını ve gereksiz zaman ile maddi kayıpların önleneceğini vurguladı.

Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi

Bakan Uraloğlu, Trafik Uyarmalı Sinyalizasyon Sistemi kapsamında, sabit süreli çalışan sinyalizasyon sistemlerinin uyarlamalı hale dönüştürüldüğünü belirtti. Geçen yıl 279 kavşakta çalışma yapıldığını, bu yıl ise 70 kavşağın daha trafik uyarlamalı hale getirilmesinin planlandığını ifade etti. Ayrıca, sisli kesimler için uzaktan erişilip yönetilebilir bin 200 senkronize IUGC (Flaşör) tesis edilmesi ve çeşitli bölgelere 17 değişken mesaj işareti ile 10 meteorolojik bilgi istasyonu kurulmasının hedeflendiğini söyledi.

Sarsma Bantları ile Güvenlik Önlemleri

Sarsma bandı uygulaması, sürücünün dalgınlık ya da dikkat dağınıklığı nedeniyle yoldan çıkmasını önlemeyi amaçlıyor. Araç lastikleri sarsma bandının üzerinden geçerken oluşan titreşim ve ses, sürücüyü uyararak aracını doğru şeride yönlendirme fırsatı sunuyor. Bu uygulama, özellikle gece sürüşlerinde ve görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında önemli bir güvenlik unsuru haline geliyor. Bakan Uraloğlu, 2025 yılında 725 kilometrelik kesimde daha sarsma bandı uygulaması yapmayı planladıklarını açıkladı.