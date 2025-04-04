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Rümeysa Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktı

ABD'de gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün ilk duruşması görüldü. Avukatları, duruşmanın gözaltının gerçekleştiği Boston şehrinde devam etmesi gerektiğini belirtti, Rümeysa'nın başka bir yere nakilinin yargı yetkisini aşındırdığını söyledi. Yargıç, kararını kısa sürede açıklayacağını belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 14:21, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 14:22
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Rümeysa Öztürk ilk kez hakim karşısına çıktı

ABD'de 25 Mart'ta iftara gitmek için evinden çıktığı anda gümrük ve göçmenlik ajanlarınca gözaltına alınan doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Öztürk'ün avukatlarının Boston Federal Mahkemesi'nde açtığı 'tutukluluğun yasallığının sorgulanması davası'nın ilk duruşmasına, eyalet dışında tutuklu bulunmasından dolayı Öztürk video konferansla katıldı.

Öztürk'ün avukatları, duruşmanın gözaltının gerçekleştiği Boston şehrinde devam etmesi gerektiğini belirtti.

Avukatlar, Öztürk'ün gözaltına aldıktan sonra gece yarısı eyalet dışına transfer edildiğini hatırlattı,

"naklin kasıtlı olarak yapıldığını ve yargı yetkisinin aşındırıldığını" savundu.

Federal Savcı ise tutuklunun fiilen bulunduğu bölgede yani Vermont ya da Louisiana'da dava açılması gerektiğini iddia etti.

Avukatlar, Öztürk'ün yerinin gizlendiğini ve kendilerine bilgi verilmediğini belirterek anayasal hakların fiilen devre dışı bırakıldığını da vurguladı.

Bunun üzerine mahkemenin yargıcı Denise Casper "federal bir mahkeme kararından dakikalar önce nakil yapılması tesadüf değilse, ciddi bir yargı istismarıdır" sözleri ile Öztürk'ün avukatlarına destek verdi.

Yargıç Casper, yargı yetkisi meselesine ilişkin kararını kısa sürede açıklayacağını belirterek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme dışında ise arkadaşları Rümeysa'yı yalnız bırakmadı. Rümeysa Öztürk için destek gösterisi düzenlendi.

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