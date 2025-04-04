Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Alparslan Türkeş mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Alparslan Türkeş'in 28. ölüm yıl dönümü vesilesiyle mesaj yayınladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 14:25, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 14:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:
"Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ebedi aleme irtihalinin 28'inci yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."