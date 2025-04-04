Merkez Bankası rezervleri iki haftada 14,6 milyar dolar geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervlerinin 28 Mart haftasında 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 156,5 milyar dolara gerilediği hesaplandı.

Brüt döviz rezervleri bu dönemde 80 milyar 609 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın rezervleri ise 75 milyar 902 milyon dolara çıktı.

Döviz rezervi azaldı, altın artışta

Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, 28 Mart haftasında döviz rezervleri 7,7 milyar dolar azalırken, altın rezervleri ise 1,1 milyar dolar artış gösterdi.

Son iki haftada rezervler 14,6 milyar dolar geriledi

İki hafta önce İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında dövizde yaşanan sert yükseliş sonrası Merkez Bankası döviz satarak kuru frenlemişti. İki haftadır açıklanan verilere göre, Merkez Bankası'nın rezervleri 14,6 milyar dolar gerileyerek 156,5 milyar dolara düştü.