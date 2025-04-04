115 yıl hapis cezasıyla aranan firari İstanbul'da yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta 9 yıldır aranan ve 115 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 15:15, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 15:16
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Makedonya doğumlu Abdurrahim L. (70) hakkında "dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarına ilişkin 174 dosya kapsamında çalışma gerçekleştirdi.
533 suç kaydı bulunduğu belirlendi
Ekipler, 2016'dan beri firari olan ve 533 suç kaydının bulunduğu belirlenen Abdurrahim L'yi Esenyurt'ta yakaladı.
Esenyurt Mevlana Polis Merkezi Amirliğine teslim edilen Abdurrahim L, işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.