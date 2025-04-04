Bakan Fidan: İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemiyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Reuters haber ajansına konuştu.

Fidan, Türkiye'nin İsrail ile Suriye'de karşı karşıya gelmek istemediğini söyledi.

Bakan Fidan, İsrail saldırılarının Suriye'nin yeni hükümetinin, DAEŞ terör örgütü ve diğer tehditleri caydırma yeteneğini zayıflattığını ifade etti.

İsrail'in Suriye'deki eylemlerinin gelecekte bölgesel istikrarsızlığa yol açtığını belirten Fidan, "Suriye İsrail ile belirli anlaşmalar yapmak istiyorsa bu onların işidir" dedi.

Türkiye'nin Suriye, Ürdün, Lübnan ve Irak ile birlikte DAEŞ'e karşı

bölgesel bir platform oluşturmak istediğini dile getirdi.

Fidan ABD-İran gerginliği hakkında sorulan soruya yantı olarak, diplomasinin gerekli olduğunu ve İran'a herhangi bir saldırı görmek istemediğini kaydetti.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın politika değişikliğinin Soğuk Savaş'tan bu yana ABD'ye büyük bağımlılığı olan Avrupa için bir fırsat olabileceğini belirtti.

"BARIŞ ANLAŞMASINA VARMAK KOLAY DEĞİL"

Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaptırımlara da değindi.

"Rusya ve Ukrayna barış anlaşmasına varmaktan şimdilik biraz uzak" diyen Fidan, şunları ekledi: "ABD'nin Ukrayna savaşını sona erdirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz anak anlaşmaya varmak kolay değil. Herhangi bir barış anlaşmasını hazmetmek taraflar için son derece zor, ancak daha fazla ölümden daha iyi."

Öte yandan ABD'nin Rus füzeleri nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların, düzeltilmesi gereken bir "anomali" olduğunu dile getiren Bakan Fidan, "Savaşın yeniden başlamaması için caydırıcılık faktörü olması gerekli" diye konuştu.

Fidan ayrıca Trump'ın "sorun çözme teknikleri" ve yeni yönetiminin, 2019 yılında Rusya'dan S-400 savunma sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye'nin savunma sanayisine uygulanan ABD yaptırımlarının kaldırılması için bir çözüm bulabileceğinden umutlu olduğunu söyledi.