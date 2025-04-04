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Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'nin ilave gümrük tarifelerine ilişkin, "Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 16:26, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 16:42
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Bakan Şimşek'ten ABD'nin ilave gümrük tarifelerine dair açıklama

Şimşek, sosyal medya hesabından, mart ayı dış ticaret verileri ile ABD'nin ilave gümrük tarifelerini değerlendirdi.

Yıllık dış ticaret açığının martta geçen yılın aynı ayına göre 7,3 milyar dolar iyileşmeyle 84,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçtiğini aktaran Şimşek, "Gün eksiğine rağmen martta ihracat yıllık yüzde 3,2 artarken enerji hariç ithalat artışı yüzde 0,8 oldu." bilgisini verdi.

- ABD'nin ilave gümrük tarifeleri

Şimşek, küresel büyümeyi olumsuz etkilemesi öngörülen ABD'nin yeni tarife artışlarının piyasalarda risk algısını artırıp emtia fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zayıf küresel büyüme, ihracatımız üzerinde risk oluştururken ülkemizin görece düşük tarife oranı bazı sektörlerde mukayeseli avantaj sağlayabilecektir. Diğer taraftan emtia fiyatlarındaki gerileme ve sıkılaşan yurt içi finansal koşulların ithalatı zayıflatması beklenmektedir. Sürdürülebilir cari açık hedefimiz doğrultusunda üretimi ve ihracatı desteklemeye devam edeceğiz."

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