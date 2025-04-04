Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip paylaşan öğretmene soruşturma

Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde müzik öğretmeni R.T.Ç, 14 Mart'ta sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda müstehcen ifadelerin yer aldığı şarkı sınıfta bir öğrenciye söyletildi, ekrana yansıtılan şarkının kapak fotoğrafında ise şiddet içerikli görsel görüldü.

R.T.Çr, tepki çeken paylaşımını kaldırırken, 28 Mart'ta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. R.T.Ç'nin sosyal medyada silahlı paylaşımları da olduğu görüldü.