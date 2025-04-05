ÜAK, doçentlik kriterlerine dair açıklama yapmalı!

20 Mart 2025 tarihli yazımızda, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre doçentlik kriterlerinde düzenleme yapıldığını ve değişen kriterlerin Ekim 2025 döneminden itibaren yürürlüğe gireceğini gündeme taşımıştık.



Haberimizle aynı gün doçentlik kriterlerinde değişiklik yapıldığının gündeme gelmesiyle birlikte Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı hızlıca duyuruyu kaldırdı.



Aradan iki haftayı geçmesine karşılık ne Yükseköğretim Kurulundan ne de Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından akademisyenlerin merakını giderecek bir açıklama yapılmadı.



Doçentlik hazırlığına devam eden kişiler başta olmak üzere akademinin tüm paydaşları koşulların değişip değişmeyeceğini, değişecekse hangi dönemi etkileyeceği konusunda meraklı bekleyişini sürdürmektedir.



Akademinin dinamik yapısı dikkate alındığında, adayların çalışmalarını doğru yere yönlendirebilmesi için bu belirsiz durumun bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir.



İlgililerin dikkatine.



