Motosikletli Polis Timi kazaya karıştı: 1 polis yaralı

Kaza, Efeler ilçesi Egemenlik Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, panelvan sürücüsü, Egemenlik Bulvarı'ndan Orhan Gazi Caddesi'ne dönüş yapmaya çalışırken, yanında seyreden polis motosikletini fark etmedi. Ani bir şekilde dönüş yapan araç, polis motosikletine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yere savrulurken, polis memuru Y.U. yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis memuru Y.U'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.