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CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı

Antalya'nın Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 Nisan'da yapılacak 21. Olağanüstü Kurultayı öncesinde genel başkanlık adaylığını açıkladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 18:41, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 19:35
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CHP'de Özgür Özel'e Rakip Çıktı

Üç dönemdir Muratpaşa Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Uysal, adaylık kararını sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Partinin olağanüstü kurultaya gidiş sürecinin olağanüstü gelişmeler nedeniyle gündeme geldiğini kaydeden Uysal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu süreci demokratik teamüller çerçevesinde yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Demokrasiye katkı sunmak, partide birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla aday olduğunu belirten Uysal, "33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Adaylığımı açıklıyorum" dedi.

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