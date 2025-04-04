Elektriğe yüzde 25 zam yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, elektrik tarifelerinde konut aboneleri için yüzde 25 oranında bir artış gerçekleşti. EPDK'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Elektrik üretim ve dağıtım maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için %25, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubu için %15, sanayi abone grubu için %10 ve tarımsal faaliyetler abone grubu için %12,4 oranında artış yapılmıştır.

Elektrik Tüketim Ücretleri Güncellendi

Bu artışla beraber, 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 259,04 TL olmuştur.

Doğal Gaz Fiyatlarındaki Değişiklikler

Ayrıca, BOTAŞ'ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları ışığında: Nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama %20, elektrik üretim santralleri için ise ortalama %24,2 oranında artış söz konusudur.Tarifeler 5 Nisan 2025 tarihi itibariyle geçerli olacaktır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.