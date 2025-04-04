Konya'da markette çıkan yangında bir kişi öldü
Konya'nın Akşehir ilçesinde markette çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Nisan 2025 23:34, Son Güncelleme : 04 Nisan 2025 23:53
Akşehir Yenimahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.
Yangında M.K.Ö (25) hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 4 kişi de ambulansla Akşehir Devlet Hastanesine sevk
edildi.
Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı.