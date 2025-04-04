İBB'den reklam izni alımında 'gayriresmi ücret' iddiası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında tanık olarak ifade veren İ.Y., 2019'dan itibaren reklam izinleri için gayriresmi ücret talep edildiğini ve bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek amacıyla şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli ve benzeri adı altında farazi sözleşmeler imzalandığını öne sürdü.

Yolsuzluk Soruşturmasının Detayları

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamaları bulunuyor. Tanık İ.Y., İBB'nin yönetimi değişince reklam mecralarıyla ilgili izinlerin Kültür AŞ üzerinden verilmeye başlandığını belirtti.

Reklam İzinlerinde Değişiklikler

İ.Y.'nin ifadesine göre, "2019 sonrasında bu izinler için şirketlerden gayriresmi ücret talep edilmektedir. Fakat bunu yönetmeliğe uygun hale getirmek için şirketlerle tasarım bedeli, grafik bedeli ve benzeri adı altında farazi sözleşmeler imzalayarak ve bizim gibi şirketlere fatura kesmek suretiyle bu bedelleri bizden tahsil etmişlerdir."Reklam için başvurduklarında izinlerin yaklaşık 1 yıl sonra, gecikmeli olarak verildiğini iddia eden İ.Y., bu süreçte zabıta baskısıyla karşılaştıklarını belirtti. İ.Y., Boğaz ön görünüm bölgelerinde yönetmeliğe aykırı birçok reklam uygulaması olduğunu da ekledi.

O.T.'nin İddiaları

Tanık O.T., firmasının reklam mecrası kiralama üzerine çalıştığını ve 2013'ten bu yana İBB'nin ihalelerine katıldıklarını belirtti. O.T., "Kültür AŞ Başkanı Serdal Taşkın (şüpheli) bununla ilgili 8 milyon lira da kendilerine istedi. Vermememiz halinde görsel uygunluk iznini alamayacağımızı belirtti." ifadelerini kullandı.O.T., Ekrem İmamoğlu döneminde izinlerin para karşılığı verilmeye başlandığını ve kendisine zorluk çıkarıldığını söyledi. O.T., "2019 senesi sonrası bu usulsüz iş ve işlemler, gayriresmi para talepleri, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla Murat Ongun ve Serdal Taşkın organizesiyle gerçekleşmektedir." dedi.