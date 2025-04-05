AK Parti MYK'da İmamoğlu ve Özel'in Çağrıları Tartışılacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında pazartesi günü toplanacak. Bu toplantı, ülke gündemindeki önemli konuların değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Tutuklanması Sonrası Gelişmeler

MYK toplantısında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasındaki sokak eylemleri masaya yatırılacak. Ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrıları da ele alınacak. Bu konular, partinin stratejik kararlar almasına yol açabilecek unsurlar arasında yer alıyor.

CHP'nin Tutumu ve Vatandaş Üzerindeki Etkileri

Toplantıda, CHP'nin bu süreçteki tutumu ile güncel meselelerin vatandaşa yansımaları detaylı bir şekilde ele alınacak. Bu değerlendirmeler, hükümetin politikalarını şekillendirmede önemli rol oynayacak.

Terörsüz Türkiye Hedefi ve DEM Parti Görüşmeleri

'Terörsüz Türkiye' hedefinde gelinen son nokta da sıcak başlıklar arasında yer alacak. DEM Parti İmralı heyetinin önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Bu süreçte gelinen son durum enine boyuna tartışılacak ve partinin bundan sonraki süreçte izleyeceği strateji şekillendirilecek.

Bakanlıkların ve Meclis Çalışmalarının Sunumları

Toplantıda, Mali ve İdari İşler Başkanlığı, Tanıtım ve Medya Başkanlığı, Dış İlişkiler Başkanlığı ile Ekonomi İşleri Başkanlığı birer sunum yapacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de Meclis çalışmalarına ilişkin son durumu paylaşacak.



