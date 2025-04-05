Hava Sıcaklıkları Düşüyor: Yağışlı Hava Devam Edecek

Ülke genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyrettiği bu günlerde, pazartesi gününden itibaren kuzeybatı bölgelerden başlayarak sıcaklıkların düşeceği ve mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamalara göre, bugün ve yarın ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Ayrıca, yerel yağışlar da etkili olacak.

Yağışlı Sistem Etkisini Sürdürüyor

Bir süredir yurdu etkisi altına alan yağışlı sistemin yeni haftada da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Önümüzdeki hafta boyunca ülke genelinde görülecek yağışlar, yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Hava Sıcaklıklarında Düşüş Bekleniyor

Hava sıcaklıklarının pazartesi günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacağı ve mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada bazı şehirlerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri şöyle:

Ankara: 11°C

İzmir: 15°C

Samsun: 8°C

İstanbul: 11°C

Antalya: 18°C

Adana: 20°C

Diyarbakır: 19°C

Erzurum: 11°C

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Ayrıca, rüzgarın yarın ve pazartesi günü Marmara'da kuzeyli yönlerden, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları önemle tavsiye ediliyor.