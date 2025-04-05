İstanbul'da sis etkili oldu! Sürücüler trafikte zorlandı

İstanbul'da hava sıcaklığının aniden düşmesi nedeniyle bazı bölgelerde sis etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görüldü.

Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

KUZEY MARMARA'DA DA SİS ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.